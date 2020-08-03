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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Mert Nobre açıklaması Açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni teknik direktörleri Mert Nobre'nin takıma önemli katkılar yapacağını söyledi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Mert Nobre açıklaması Açıklaması
03.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:36

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni teknik direktörleri Mert Nobre'nin takıma önemli katkılar yapacağını söyledi.

Cavcav yaptığı açıklamada, Nobre'nin futbolculuğunda olduğu gibi uzun ömürlü ve başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olacağına inandığını belirterek, "Camiamıza yakışan, genç isimlere örnek olabilecek tecrübeli isimlere de rehberlik edebilecek bir kariyere sahip. Gençlerbirliği, altyapısından oyuncuları Türk futboluna kazandırdığı gibi genç teknik adamları da futbola kazandırdı. Mert Nobre de bunun yeni örneği olacak. Kendisine güvenimiz tam." dedi.

Nobre'nin ideallerini ve hayallerini bildiklerini kaydeden Cavcav, "Mert Nobre, bir sezon formamızı giymesine rağmen lider kişiliği ve karakteriyle ekibimize oyunculuğunun çok daha fazlasını katmış ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi isimlerden biri olmuştu. Mert Nobre'nin ideallerini, hayallerini biliyoruz. Yaptığımız görüşmede de buna bir kez daha şahit olduk. Nobre, duruşuyla yapacaklarıyla taraftarlarımızın gönlünü kısa sürede alacaktır. Taraftarımızdan ricam desteklerini takımımızdan ve hocamızdan eksik etmesinler, el birliğiyle başarılı günlerimiz için ilk adımlarımızı yeni teknik direktörümüzle birlikte atalım." ifadelerini kullandı.

Takımın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ve ekibine de kulübe yaptığı katkılar için teşekkür eden Cavcav, "Oturduk, anlaşamadık ve dostça yollarımızı ayırdık. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu sezon Süper Lig'e yükselen yeni takımlar ile Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlara da sağlıklı bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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