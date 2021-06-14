Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'a doğum günü kutlaması
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'a doğum günü kutlaması

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'a doğum günü kutlaması
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdaş'ın 73. yaş günü, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri ile kulüp personeli tarafından kutlandı.

Yapılan organizasyon için teşekkürlerini sunan başkan Akdaş, "Hep birlikte nice başarılı sezonlar geçirmek dileğiyle." diyerek doğum günü pastasını kesti.

Daha sonra, personel ve tesis sorumlusu Cemalettin Sakallıoğlu ile kulüp sekreteri Serya Patır, tüm çalışanlar adına Akdaş'a çiçek takdim etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş'a doğum günü kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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