Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

01.11.2019 16:06

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Gençlerbirliği Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Murat Cavcav, basın sorumlusu Musa Samur ve Hamza Hamzaoğlu katıldı.



Hamza Hamzaoğlu ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Murat Cavcav, "Futbolda böyle ayrılıklar var, böyle başlangıçlar da var. Hamza hoca kariyerini bildiğimiz, kalitesini bildiğimiz bir isim. Gece gündüz çalıştık ve kulübümüze fayda sağlayabilecek önemli bir teknik adamla teknik direktörlük konusunu sonuçlandırdığımız için mutluyuz. Hocamızla asıl olan hedeflerimiz için anlaştık. Hocamızla iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Camiamız merak etmesin iyi sonuçlar alacağız. İyi bir kadromuz var ama bazı şanssızlıklar ve havadaki kara bulutlar nedeniyle hak etmediğimiz bir durumdayız. Hamza Hamzaoğlu hocamızın da bize bu konuda katkı sağlayacağına inandığımız için kulübümüze değerli hocamızı getirdik. Camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



"İyi işler yapacağımızı düşünüyorum"



İyi işler yapacaklarını belirten Hamza Hamzaoğlu, "Kolay değildir bu durumda antrenör seçmek. Birçok seçeneğin arasından birisini ve size en uygununu seçmek. Yönetim oturup düşünmüş ve bizde karar kıldı. Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki işimiz zor, bunun farkındayız. Takımı sezon başından beri takip ediyordum ve maçlarını izliyordum. Tanıdığımız oyuncular var. Burada tanışacağımız genç kardeşlerimiz var. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum"



Mustafa Kaplan'a iyi bir takım bıraktığı için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu, "Tabii ki şanssızlıklar sezon başından beri yakasını bırakmadı. İyi ve çok iyi oynadığı maçlarda kazanamadı Gençlerbirliği Kulübü. Maalesef futbolun içinde bunlar da var. Hocama bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Gençlerbirliği Kulübü'nün yapısı bizi buraya getirdi. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şimdi önümüzde bir Konyaspor maçı var. Bugün antrenmanımızı yaptık, gayet güzel geçti. Çok fazla bazı şeyleri kurcalamak da doğru değil. Yarın özgürce oynayıp iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum" dedi.



Hamza Hamzaoğlu daha sonra takımla birlikte antrenmana çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA