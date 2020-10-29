Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:38
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yenilenme antrenmanı yaptı.

Başkent ekibinin sabah saatlerinde yaptığı antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda yapılan iki aşamalı taktik çalışma ile devam etti.

İdman, son bölümde yapılan onar dakikalık çift kale maç ile tamamlandı.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Giovanni Sio takımdan ayrı çalışırken, Salih Dursun'un ise tedavisine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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