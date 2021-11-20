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Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor
Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası başladı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca (TEF) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası başladı.

Darıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 80 sporcu katıldı.

Bugünkü müsabakalar sonunda erkeklerde Altınyurt Spor Kulübü'nden Poyraz Tuncer altın, Angora Pars Eskrim Spor Kulübü'nden Mustafa Burak Çufadar gümüş, Altınyurt Spor Kulübü'nden Utku Özyalçın ile Alp Eyüpoğlu ise bronz madalya elde etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eyüpoğlu tarafından verildi.

Şampiyona yarın kızlar flöre kategorisinde yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri

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