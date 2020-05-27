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Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl'e tropikal meyve fidanı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olan Serkan Özkan isimli genç üretici bu yıl ilk kez ilçede tropikal meyve fidanları yetiştirmeye başladı.

Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl'e tropikal meyve fidanı
27.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:51

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olan Serkan Özkan isimli genç üretici bu yıl ilk kez ilçede tropikal meyve fidanları yetiştirmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 24 yaşındaki Serkan Özkan, Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olduktan sonra kendi tasarladığı bitki fidancılığını iki yıl önce hayata geçirdi. Kurduğu fidancılık bahçesinde, zeytin, fındık, chender cevizi, limon, portakal, yağ çıkarma özelliği çok yüksek olan bodur zeytin ve çeşitli meyve fidanlarını yanında, yörede çok tutulan üzüm çeşitleri fidanlarından satış yeri açtı. İki yıldan bu yana binlerce meyve fidanı satarak adından söz ettirmeyi başaran genç üretici şimdi de tropikal meyve yetiştirmeye başladı. Her iklime uyum sağlayan ve verim alınan tropikal meyvelerin çiftçiler tarafından da ilgi gördüğünü ifade eden Serkan Özkan, "Ejder meyvesi, bodur muz, Kaymak ağacı, Medine hurması, Guada gibi tropikal meyveler büyük saksılara konularak satmaktayım. Bodur Muz doku kültürü ile yetiştirilen bir meyve olup evin içerisinde bile yetişmekte. Yılda 21 kilogram ürün alınmakta. Kaymak ağacı da üç yılda verim vermekte olup, adeta şifa dağıtan bir meyve olarak da bilinir. Kaymak ağacının meyvesinin şeker oranı düşük olması nedeniyle zayıflamak için tüketildiği gibi, kabızlığa önler, vücutta biriken suyu atmaya yarar, öksüre ve solunun yollarına iyi gelir, hücre zarını korur, kan şekerini düzerler." dedi.

Yetiştirmeye başladığı tropikal meyvelerin çiftçilerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özkan, "İlçemiz üzüm ile ünlü, üzümün yanında çeşitli bildik meyve ağaçları da mevcut. Araştırdım, ilçemiz ve her iklime uygun tropikal meyvelerin fidanlarını bularak ilçemiz çiftçileri ile buluşturmaya amaçlıyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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