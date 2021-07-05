Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti

Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen U12 Futbol Kulüpleri Turnuvasında genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen U12 Futbol Kulüpleri Turnuvasında genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti.

İlçe stadında düzenlenene turnuvalara Mustafakemalpaşaspor Belediye, Kavaklıgücüspor, Çimenspor, Selimiyespor ve Mustafakemalpaşa2014 Spor U12 yaş kategorisinde yaklaşık 120 sporcu top koşturdu. 22 dakika tek devre üzerinden oynanan maçlar kıran kırana geçerken her takımın 4 maç oynandığı turnuva sonunda hakem, teknik adam, idareci ve futbolculara Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici tarafından madalyaları takdim edildi.

Turnuvanın sonunda söz alan Başkan Yardımcısı Ekici: "Futbol sadece futbol değildir sözünün derin anlamını bir kez daha idrak ettiğimiz anlamlı bir organizasyonun altına imza attık. U12 Futbol Kulüpleri Turnuvası sporun yanında sevginin, arkadaşlığın, mücadele ruhunun evlatlarımıza aşılandığı çok yönlü bir organizasyon. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında asıl amacımız çocuklarımıza erdemli ve ahlaklı bireyler olabilmeyi öğretebilmek. Profesyonelleşme yolunda yeteneği olan evlatlarımızı ileriye taşımak için de büyük spor kulüplerine köprü vazifesi görüyoruz. İlçemiz içinden 5 takımın mücadele ettiği turnuvada kabiliyet, fizik ve kondisyon açısından umut vadeden genç yetenekleri izledik. Mücadeleler kıran kıran geçti. Puantaj ve şampiyonluk statüsünün olmadığı turnuvada tüm lisanslı sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Mustafakemalpaşa Belediyesi çatısı altında kültür ve spor faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Yenilenen yüzü ve eşsiz çim sahasıyla dünya standartlarına ulaşan ilçe stadımızda sadece futbolda değil, tüm branşlarda vatandaşlarımızın hizmet etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ailelerine, kulüp yöneticilerimize ve evlatlarımıza spor sevgisini aşılayan teknik kadrolarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti
Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'da
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını...
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını...
İngiltere'de çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
İngiltere'de çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:41:17. #1.16#

title