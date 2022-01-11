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Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı

Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da düzenlenen ortaokullu gençler voleybol bölge şampiyonasında Malatya'dan iki okul takımı Türkiye yarı finaline çıkma başarasını elde etti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenen ortaokullu gençler voleybol bölge şampiyonasında Malatya'dan iki okul takımı Türkiye yarı finaline çıkma başarasını elde etti.

Malatya'da düzenlenen ortaokullar arası Voleybol grup şampiyonasında Malatya Vali Galip Demirel Ortaokulu Kız Voleybol takımı bölge final maçında Hatay'ı 3-1 yenerek Türkiye yarı finaline kalma hakkını elde etti. Erkeklerde ise Malatya Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu takımı Türkiye şampiyonasına katılma hakkını kazandı.

Ortaokullar arası Voleybol Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Malatya temsilcileri, erkeklerde Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu ve kızlarda Vali Galip Demirel Ortaokulu öğrenci voleybol takımları Türkiye yarı finallerine iddialı olarak hazırlanacak. - MALATYA

Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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