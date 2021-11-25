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Genç sporcular AFAD gönüllüsü olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç sporcular AFAD gönüllüsü olacak

Tekirdağ'da 'Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun' projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 'Genç Sporcular Afad Gönüllüsü Olsun' projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Tekirdağ AFAD ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 'Genç Sporcular AFAD Gönüllüsü Olsun' projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İl AFAD Müdürü Recep Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, AFAD Şube Müdürü Serap Kızılırmaklı, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Onur Çelen katıldı.

Toplantıda AFAD Gönüllülük projesi hakkında bilgi verilerek karşılıklı gönüllük projesi hakkında, gençleri kazanmak ve toplumu geliştirmek adına neler yapılacağı görüşüldü. İki kurum arasında düzenlenen toplantıda E-Devletten AFAD Gönüllü sayısının artırılması ve eğitimlerinin hızlandırılması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Genç sporcular AFAD gönüllüsü olacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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