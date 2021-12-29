Genç oyuncu FatihCan Norveç ligine transfer oldu

Riddle Esports transfer haberini Twitter'dan duyuran FatihCan, Riddle Esports'un tweet'ini alıntılayarak "LETS GOOO" sözlerine yer verdi.

FATİHCAN RIDDLE ESPORTS'A TRANSFER OLDU

Profesyonel espor oyuncusu FatihCan Türkiye'den, 2021 yılını İstanbul Wildcats Akademi takımıyla geçirdi. Türkiye Akademi'nin 2021 kış sezonu normal sezonunu beşinci bitirmelerine ve Türkiye Akademi'nin yaz playofflarında ikinci olmalarına yardımcı oldu.

BİR İLKİ YAŞADILAR

Norveçli organizasyon Riddle Esports, başlangıçtan bu yana NLC'de yer alıyor ve 2020 NLC yaz paylaşımında ikinci sırada bitirişleri ve Avrupa Masters 2020 yaz play-in'lerine katılmaları gibi bazı unutulmaz anlar yaşadı ve bu onlar için bir ilk oldu. NLC 2021 Yaz Sezonu'nun en iyi altı takımından biri olan Riddle, 2022 baharında otomatik olarak Division One'a seçildi.

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