Genç Milli Judo Takımı'nın Berlin OTC kampı başladı

Almanya'nın başkentinde yapılan Gençler Avrupa Kupası'nın ardından Judo Milli Takımı, Berlin'de başlayan ortak çalışma kampına geçti.

Millilerimiz, 31 Temmuz'da sona erecek kampın ardından yurda dönecek. Antrenörler Gökcan Akgün, Dilek Çiğdem Bulut, Nurullah Diyarbakır ve Ahmet Oğuzhan Efemgil gözetiminde, randori ve dayanıklılık çalışmalarını sürdüren milli takımda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: Özge Andıç,Tuğçe Beder, Zeliha Cinci, Kader Divan, Hasret Bozkurt, Minel Akdeniz, Mine Kalender, Kübranur Esir;

Erkekler: Salih Yıldız, Eren Aksoy, Umalt Demirel, Yusuf Esirci, Muhammet Mustafa Koç, Recep Çimen, Mert Şişmanlar, Ömer Kemal Aydın, Emrullah Uçar, Furkan Güner.



Kaynak: DHA