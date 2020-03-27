Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter barlarıyla çalışıyor - Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter barlarıyla çalışıyor Evde 45 kilogramlık damacanalarla antrenman yapıyor Ispartalı kadın halterci Hicran Bütün, koronavirüs salgını sebebiyle spor salonunun kapanmasının ardından evde yaptığı halter barlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

- Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter barlarıyla çalışıyor

Evde 45 kilogramlık damacanalarla antrenman yapıyor

ISPARTA - Ispartalı kadın halterci Hicran Bütün, koronavirüs salgını sebebiyle spor salonunun kapanmasının ardından evde yaptığı halter barlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Halterde daha önce Türkiye derecelerine imza atan ve hedefini milli takım olarak belirleyen halterci Bütün, Isparta'da Işıkkent Spor Salonunun tedbirler sonrası kapatılmasının ardından memleketine döndü ve halter sporunu evinde yapmaya başladı. Arayı iyi değerlendirmek için memleketi Isparta'nın Gelendost İlçesi Bağıllı Köyüne giden Hicran Bütün, damacanalara su doldurup tahta ve demir yardımıyla bir halter barı oluşturarak antrenman yapıyor. Ayrıca mutfak tüpüyle de esneme ve ağırlık çalışmalarını yapan Bütün, arkadaşlarına da 'Sağlık için evde kalın' mesajı veriyor. Bu arada tempoyu düşürmeden şampiyonalara hazırlanan Bütün, antrenörlerinden de çalışma programını alıyor.

Kendisi su damacalı halter barı oluşturdu

Bu yıl milli takıma girmeyi hedefleyen Bölgespor'un başarılı Haltercisi, "19 yaşındayım spor lisesi mezunuyum ve halter branşıyla ilgileniyorum. Antrenmanlarımı Işıkkent spor salonunda yapıyorum. Bölgespor kulübündeyim. Korana virüs nedeniyle salonumuz kapatıldığı için sporumu evde devam ettirmekteyim. Sağlık için evde kalalım" dedi. Bütün, su damacalı halter barı oluşturmanın kendi fikrinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA