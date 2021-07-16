Genç kadın güreşçilerin hedefi dünya şampiyonluğu
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Genç kadın güreşçilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Genç kadın güreşçilerin hedefi dünya şampiyonluğu
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Spor

Genç Kadın Güreş Milli Takımı, 16-22 Ağustos'ta Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Genç Kadın Güreş Milli Takımı, 16-22 Ağustos'ta Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Genç Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Yakup Özden, dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürdükleri Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta 18 sporcu bulunduğunu, antrenmanlarda kuvvet ağırlıklı çalıştıklarını söyledi.

Özden, çalışmaların başarılı geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonasına 10 sporcuyla katılacağız. Hedefimiz tabi ki şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Avrupa şampiyonasından yeni döndük, orada bir altın, 3 bronz madalya kazandık. Sporcularımızın durumu gayet iyi, iyi hazırlanıyorlar. Bu kamptan sonra bir kamp daha yapacağız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sporcularımızın birbiriyle uyumu gayet iyi, dayanışma içinde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor."

Sporculardan 21 yaşındaki Zeynep Yetgil de hazırlıkların iyi gittiğini, şu anda ağırlık kampında olduklarını aktardı.

Çalışmaları tamamlayıp dünya şampiyonasına hazır bir şekilde katılmayı planladıklarını anlatan Yetgil, "Bu sene ayak bileğimde sakatlık yaşadığım için final maçına çıkamadım. 23 Yaş Altı Avrupa ikincisi oldum. O süreci çok iyi değerlendirip antrenmanlara başladım. İyi bir hazırlık kampı geçirdiğimiz için kendime güveniyorum. Dünya şampiyonu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler Avrupa şampiyonu 17 yaşındaki Melisa Sarıtaç da dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirterek, "Hedefim tabii ki de şampiyonluk. Orada en iyi şekilde ülkemi temsil edip birinci olmak istiyorum." dedi.

Esra Pul ise arkadaşlarıyla ve hocalarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, şampiyonada altın madalya kazanmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Gençler Avrupa üçüncüsü Melda Dernekçi ise dünya şampiyonu olacağına inandığını vurguladı.

23 Yaş Altı Avrupa üçüncüsü Nesrin Baş da kendisini şampiyonaya hazır hissettiğini aktararak, "Hedefim tabii ki de şampiyonluk. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Altın madalyayı boynuma takıp ülkeme getirmek istiyorum. Güreşe başladığımda 'kadından güreşçi mi olur?' tepkisini alıyorduk. Ama derece yaptıkça söyleyenlerin sesini susturduk. Herkesin spor yapmasını isterim, özellikle kadınlar spor yapsın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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