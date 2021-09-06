Genç judocular, Avrupa Şampiyonası'na hazır
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Genç judocular, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Genç judocular, Avrupa Şampiyonası'na hazır
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım, Lüksemburg'a gitti.

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım, Lüksemburg'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonda mücadele edecek Genç Judo Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonda Türkiye'yi 6 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek. Şampiyonaya 43 ülkeden 144 kadın ve 213 erkek sporcu kayıt yaptırdı.

Lüksemburg kafilesinde yer alan milli judocular şöyle:

Kadınlar: Merve Azak (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu (63 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo)

Erkekler: Salih Yıldız, Emirhan Karahan (60 kilo), Talha Büyükeser, Muhammed Demirel (66 kilo), Ömer Kemal Aydın, Ahmet Çuhadar (90 kilo), İbrahim Halil Özmen (+100 kilo)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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