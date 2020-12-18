Genç cimnastikçiler Avrupa 4'üncüsü

Mersin'de düzenlenen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisinde podyuma çıkan Türkiye Cimnastik Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu.

Turnuvanın 2'nci gününde Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nın genç sporcuları Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu, Beyza Özen, Bengisu Yıldız ve Kardelen Paryaz; elemeler kapsamında atlama tahtası, denge aleti, asimetrik paralel ve yer disiplinlerinde performans sergiledi. 141.994 puan alan milliler bu sonuçla Avrupa 4'üncüsü olurken, 156.463 puanlı Romanya 1'inci, 145.995 puanlı Ukrayna 2'nci, 143.428 puanlı Macaristan ise 3'üncü oldu.Öte yandan Beyza Özen atlama masası ve asimetrik paralel, Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel, Sevgi Kayışoğlu ise denge aletinde pazar günü yapılacak gençler alet finallerine kalmaya hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ