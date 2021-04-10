Genç Boks Milli Takımı Polonya'ya gitti
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Genç Boks Milli Takımı Polonya'ya gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç Boks Milli Takımı Polonya'ya gitti

Gençler Boks Milli Takımı, 10-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenecek olan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası için Polonya'ya hareket etti.

Gençler Boks Milli Takımı, 10-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenecek olan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası için Polonya'ya hareket etti.

Genç Boks Takımı, Polonya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Boks Şampiyonası için Polonya'ya hareket etti. milli takımların hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladığını ifade eden Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç de ay-yıldızlılar ile ilgili, "Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Milli Takımlarımız iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Hedefimiz Polonya'dan madalyalarda dönmek" açıklamasını yaptı.

Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na giden milli takım kafilesinde yer alan sporcular şu şekilde:

Genç Kadınlar Boks Milli Takım

Yağmur Baba (48 kg), Sevgi Doğan (54 kg), Evin Erginoğuz (60 kg), Büşra Işıldar (81 kg)

Genç Erkekler Boks Milli Takım

Mehmethan Çınar (49 kg), Şehzade Saymaz (52 kg), Kerem Özmen (60 kg), Mehmet Aydemir (64 kg), Cem Kaya (69 kg), Kaan Aykutsun (81 kg), Emir Büyükdağ (91 kg), Ahmet Şenol (+91 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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