Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımda kalması halinde gelirini 1 milyar dolar yükseltecek. Messi böylece, Criastiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ikinci futbolcu, dördüncü sporcu olacak. Öte yandan Barça'da geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde ayrılık sinyali vermişti.

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor. Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak. EFSANELERİN ARASINA GİRECEK Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak. Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı. AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ Barcelona'da geleceği merak edilen Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ronald Koeman ile görüşmüş ve ayrılık sinyali vermişti.