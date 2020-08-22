Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımda kalması halinde gelirini 1 milyar dolar yükseltecek. Messi böylece, Criastiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ikinci futbolcu, dördüncü sporcu olacak. Öte yandan Barça'da geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde ayrılık sinyali vermişti.
22.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:48
Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.
Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.
EFSANELERİN ARASINA GİRECEK
Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak. Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.
AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Barcelona'da geleceği merak edilen Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ronald Koeman ile görüşmüş ve ayrılık sinyali vermişti.