Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu
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Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu

10.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:29
Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu

Kula Gençlik Merkezi tarafından yürütülen sportif faaliyetler çerçevesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi, Kulalı gençlerle buluştu.

Kula Gençlik Merkezi tarafından yürütülen sportif faaliyetler çerçevesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi, Kulalı gençlerle buluştu. Kursun ilk ziyaretçisi ise Kula Kaymakamı Kemal Duru oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kula Gençlik Merkezi, yine bir ilk ile gençleri Geleneksel Türk Okçuluğu ile buluşturdu. Yürütülen sportif faaliyetler çerçevesinde gençler tarafından istenilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi için hazırlık çalışmaları tamamlanmasının ardından, Kula'da Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk'ün eğitmenliğini yaptığı kurs, pandemi şartları dolayısıyla 5'er kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Kula Kapalı Spor Salonu'nda başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu kursunun ilk ziyaretçisi ise Kula Kaymakamı Kemal Duru oldu. Kursiyer gençler ile birlikte bir süre eğitime katılan Kaymakam Duru, eğitimin ardından oku fırlattı.

Kulalı gençlerin milli ve manevi değerleri ücretsiz öğrenmesine vesile olan Kula Gençlik Merkezi personellerine teşekkür eden Kaymakam Duru; " Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk sporu, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bilinçle Kula Gençlik Merkezi sayesinde gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar.

Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitiminde tüm pandemi kurallarına uygun olarak gruplar halinde çalışmalar devam ederken, gençlerimizin Covid-19 salgınında güzel vakit geçirebilmeleri için bu kurs oldukça faydalı olacaktır." şeklinde konuştu. - MANİSA

Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu
Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu
Geleneksel Türk Okçuluğu, Kulalı gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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