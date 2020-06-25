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Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla asgari ücretlinin maaşından yapılan kesintiyi eleştirdi. "Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek" ifadelerine yer verilen paylaşım, kullanıcılar tarafından yorum bombardımanına tutuldu.

25.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:00

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı. "Asgari ücrette arıza var" hashtag'iyle yapılan paylaşımda asgari ücretlinin maaşında yapılan kesinti eleştirildi. Partinin paylaşımına olumlu-olumsuz birçok yorum geldi.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNE BRÜT MAAŞIN TAMAMI GİRECEK"

Elektiriği kesilen bir asgari ücretlinin yer aldığı videoda, "Evet bu işte bir arıza var. Arıza ne elektrikte ne de bu evde. Brütü 2900 lira olan asgari ücrette 600 lirayı kesip işçiye 2300 TL veren bu düzende. Ekonomide yeni bir model gelecek. Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek" ifadeleri yer aldı.

Kullanıcılar tarafından paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş.

2020 YILI AGİ TUTARLARI

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu

Ekonomi Manşet

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