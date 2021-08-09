Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu
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Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu

Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği geleneksel 7-9 Yaş Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi.

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği geleneksel 7-9 Yaş Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 7 - 9 Yaş Satranç Turnuvası'na 6 kategoride toplam 117 sporcu katıldı. İki gün süren ve pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen turnuvaya katılan minik sporcular büyük heyecan yaşadı.

Puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda 7 yaş kızlar kategorisinde Nihal Ece Öztüre birinci, Melis Pulat ikinci, Lina Ada Fırıncı üçüncü oldu. 7 yaş genel kategorisinde ise Pars Akyüz birincilik, Serdar Kağan Sevinç ikincilik, Seyit Kadir Kahraman üçüncülük kürsüsüne çıkan isimler oldu. Bir diğer kategori olan 8 yaş kızlarda Zeynep Sönmez birincilik, Nisa Nur Yener ikincilik, Alya Akın üçüncülük elde ederken, 8 yaş genel kategorisinde ise birinciliği Alper Uzağ, ikinciliği Ertuğrul Demirbağ, üçüncülüğü de Mehmet Tayyip Tan elde etti. Turnuvanın bir diğer kategorisi olan 9 yaş kızlar da ise Zeynep İrem Güven birinci, Derin Turan ikinci, Nil Sevinç üçüncü; 9 yaş genel kategorisinde ilk üç sırayı paylaşan isimler Yusuf Rüzgar Bayramıçlılar, Miraç Ediz Ateş ve Alara Uygun oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Raif Endar ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak verdi. - BURSA

Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu
Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu
Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu
Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu
Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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