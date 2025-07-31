Gedson Fernandes neden yok, sakat mı, cezalı mı (Shakhtar Donetsk Beşiktaş)?

Gedson Fernandes neden yok, sakat mı, cezalı mı (Shakhtar Donetsk Beşiktaş)?
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanş mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin zorlu karşılaşmadaki ilk 11'i netlik kazandı.

Taraftarların merak ettiği konulardan biri ise Gedson Fernandes'in neden kadroda yer almadığı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu önemli maçta forma giyemeyecek olmasının sebebi ne? Sakatlık mı yaşıyor, yoksa bir cezası mı var? İşte detaylar…

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ RÖVANŞ HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin ilk 11'i netlik kazandı. Taraftarların merak ettiği konulardan biri ise Gedson Fernandes'in neden kadroda yer almadığı.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Reymana Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, HT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Kritik rövanş öncesinde Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde belirlendi:

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

Gedson Fernandes neden yok, sakat mı, cezalı mı (Shakhtar Donetsk Beşiktaş)?

GEDSON FERNANDES NEDEN YOK?

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, artık siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer almıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer olarak Beşiktaş'tan ayrıldı. Bu nedenle Shakhtar Donetsk ile oynanacak karşılaşmada kadroda yer almıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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