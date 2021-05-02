Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Gedson Fernandes'in Candeias'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görmesi sosyal medyada tepki çekti. Pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini düşünen futbolseverler, "Candeias'ın ayağı kırılmadığı için Gedson kırmızı görmedi" şeklinde ironik yorumlar yaptı.