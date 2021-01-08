Gediz'de ev yangını
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Gediz'de ev yangını

08.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:55
Gediz'de ev yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Güneyköy Muhtarı Ferhat Ünlü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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