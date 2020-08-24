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- Gedik Piliç'te 1 milyar dolarlık ihracat

- Gedik Piliç'te 1 milyar dolarlık ihracat Beyaz et entegre tesisleri içerisinde 1968'den bu yana ilk sıralarda olmayı başaran Gedik Piliç, ihracat rakamlarını açıkladı.

24.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:56

- Gedik Piliç'te 1 milyar dolarlık ihracat

UŞAK - Beyaz et entegre tesisleri içerisinde 1968'den bu yana ilk sıralarda olmayı başaran Gedik Piliç, ihracat rakamlarını açıkladı. Osman Gedik, "Yaklaşık 800 milyon-1 milyar dolar gibi bir ihracat var" dedi.

Günlük 400 bin adet kesim kapasiteli ve günlük 150 ton üretim kapasitesine sahip olan Gedik Piliç tesisleri, Dünya'da 15 tanesi aktif 52 ülkeye ihracat yapıyor. 2019 senesinin ilk 7 ayına bakıldığında 5 milyon dolar ihracat yapan Gedik Piliç, 2020 senesinin ilk 7 ayında yüzde 100'lük bir artıştan da fazlasını göstererek 10 buçuk milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene toplamda 13 milyon dolar ihracat yaptıklarını ifade eden Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Bu sene sonunda ilk 7 aya bakarak sanki bir önceki yıla göre daha fazla ihracat yapmış olacağız" dedi. 2020 senesindeki ihracat artışlarını, sene başında Filipinler'e ciddi bir ihracat olduğunu belirten Gedik, "Gedik Piliç'in ihracatı 2019 yılının ilk 7 ayında 5 milyon dolardı, 2020 yılının ilk 7 ayında 10 buçuk milyon dolar. 2019 yıl geneline bakacak olursak, 2019 yılının genel ihracat rakamımız 13 milyon dolar. Tabi bu sene sonunda ilk 7 aya bakarak sanki bir önceki yıla göre daha fazla ihracat yapmış olacağız. Durum bunu gösteriyor ki zaten bu sene de 2020 yılının başında mesela Filipinler'e ciddi bir ihracatımız var. Türkiye'nin Filipinler'e yapmış olduğu ihracatın yüzde 70'i Gedik Piliç'ten gidiyor yani. Şuanda 52 ülkeye ihracat yapılıyor ve bunların 15 tanesi aktif durumda. Kanatlı olarak yaklaşık 800 milyon - 1 milyar dolar gibi bir ihracat rakamı var. Beyaz etin bunun içerisinde aldığı pay 500 milyon dolarlarda" şeklinde konuştu.

- Gedik Piliç'te 1 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: İHA

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