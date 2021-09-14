Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

Antalya'ya yıl başından bu yana hava yoluyla gelen Turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre artarak 6 milyon 41 bin 439'a ulaştığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan verilerin Antalya'da turizm açısından yüzleri güldürmeye devam ettiği belirtildi.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Turizmin başkenti Antalya'ya ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 arttı. Yıl başından bugüne kadar Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 6 milyon 41 bin 439 oldu. Geçen yılın eylül ayının ilk 13 gününde 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi. Eylülün ilk 13 günü itibarıyla turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti."

Açıklamada, tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvelerini verdiği ifade edildi.