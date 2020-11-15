Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor
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Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor

15.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:33

Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor Uşaklı vatandaşlar Karadeniz Hamsisine ilgi gösteriyor Uşak'ta geçtiğimiz haftalarda 40-50 TL arasında satılan hamsi, bugünlerde 25 TL'ye alıcı bulurken, satıcılar ilerleyen haftalarda fiyatların 10 TL'ye kadar düşeceğini belirtti.

Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor

Uşaklı vatandaşlar Karadeniz Hamsisine ilgi gösteriyor

UŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz haftalarda 40-50 TL arasında satılan hamsi, bugünlerde 25 TL'ye alıcı bulurken, satıcılar ilerleyen haftalarda fiyatların 10 TL'ye kadar düşeceğini belirtti.

Karadeniz'de balık sezonun başlaması ile tezgahlarında yerini alan hamsiye talep artıyor. Uşak'ta Karadeniz hamsisi 25 liradan tezgahlarda alıcı bekliyor. Mimar Sinan Caddesinde balıkçılık yapan Ayhan Erdoğan, Uşağın balık kültürüne uzak olduğunu ve bu nedenle deniz balığı getirdiklerini belirtti. Hamsinin fiyatının 40 TL'den 25 TL'ye düştüğünü ifade eden Erdoğan, önümüzdeki günlerde ise 10 TL'ye kadar düşeceğini söyledi. Erdoğan, " Uşak balık kültürüne uzak, alışılsın diye biz deniz balığı getiriyoruz. Vatandaşlar göl balığı yemekten bıkmış. Denizde de şuanda bolca palamut, sardalye ve hamsi var bu sene. Herkes ağız tadıyla balık yiyor, ben 2-3 haftadır balığımı satıyorum ama çok memnunum. Hamsi şuanda 25 TL, geçen hafta 40 TL'ye sattık bu hafta 25 TL. Tabi haftalar geçtikçe 10 TL'ye kadar düşecek. İzmir sardalye balığımız 10-15 TL arasında satıyoruz. Vatandaşlar Karadeniz hamsisine ilgi gösteriyor. Lezzetli bir balık, vatandaşların vazgeçilmezi. Çeşitli balığa şuan bakan yok, çupra ve levrek fiyatları başını aldı gitti. Halde balıkçıların çoğu bile alamıyor. Biz bile alamıyoruz yani. Bunun için de vatandaşa hamsi tavsiye ediyoruz" dedi.

Haftada 2 gün balık aldığını belirten Musa Çakır ise, fiyatların gayet normal olduğunu ve hamsi, sardalya, uskumru, palamut gibi balıkları tercih ettiğini belirtti.

Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor
Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor
Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor
Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor
Geçen hafta 40 TL'den satılan hamsi bugün 25 TL'ye alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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