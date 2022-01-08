Gece yarısı herkesi şaşırtan transfer! Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fransız ekibi Lille, Mustafa Kapı'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı. Gece yarısı yapılan resmi açıklama herkesi şaşırttı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Fransız ekibi Lille'den Mustafa Kapı'yı resmen renklerine bağladı. 2020 yılında Galatasaray'la yolları ayırıp Lille'e giden Mustafa, 2 sezon sonra geri dönüş yaptı.
3.5 YILLIK
Adana Demirspor, Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geç saatlerde gelen bildirimler futbolseverleri hayli şaşırttı.
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