Gece yarısı herkesi şaşırtan transfer! Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi - Haberler Spor
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Gece yarısı herkesi şaşırtan transfer! Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fransız ekibi Lille, Mustafa Kapı'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı. Gece yarısı yapılan resmi açıklama herkesi şaşırttı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Fransız ekibi Lille'den Mustafa Kapı'yı resmen renklerine bağladı. 2020 yılında Galatasaray'la yolları ayırıp Lille'e giden Mustafa, 2 sezon sonra geri dönüş yaptı.

Gece yarısı şaşırtan transfer! Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi

3.5 YILLIK

Adana Demirspor, Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geç saatlerde gelen bildirimler futbolseverleri hayli şaşırttı.

Gece yarısı herkesi şaşırtan transfer! Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi

Gece yarısı şaşırtan transfer! Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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