Gebze Metrosu İçin Müşavirlik Ön Yeterlilik İhalesi Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze ilçesi ile İstanbul Tuzla arasını bağlayacak 15.6 kilometrelik metro hattı projesinin müşavirlik hizmeti ön yeterlilik ihalesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze ilçesi ile İstanbul Tuzla arasını bağlayacak metro hattı projesi çalışmaları devam ediyor. Müşavirlik hizmeti ön yeterlilik ihalesi 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Önemi danışmanlık firmalarının katıldığı Kocaeli Büyükşehir Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel'in başkanlığında gerçekleşti. Taliplilerin dosyalarının incelendiği ihaleyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya takip etti.

Ön yeterlilik ihalesinin ardından yapılacak incelemelerin ardından ön yeterliliği geçen firmalar müşavirlik hizmeti ihalesine katılma hakkı kazanacak. - KOCAELİ