Gebze'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Gebze'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gebze ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde 724. ve 735. Sokak'ın kesiştiği noktada Mücahit B. idaresindeki 34 RJ 5025 plakalı otomobil ile Ahmet K. yönetimindeki 41 P 1638 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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