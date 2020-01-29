Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev
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Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı.

29.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:02
Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

ABD'nin 'tepki çeken' barış planını protesto etmek amacıyla Şeridi'nde genel greve gidildi. Grev nedeniyle kent esnafI kepenk açmadı.


Öte yandan İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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