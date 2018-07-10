Gazişehir'in Yeni Sezon Formaları Tanıtıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Bu sezondan itibaren forma sponsorluğu için Nike ile anlaşan kırmızı-siyahlı ekip 4 ayrı forma terletecek.

Gazişehir bu sezon kırmızı-siyah çubuklu, gri, siyah ve beyaz renklerden oluşan özel forma setiyle Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Ayrıca kulüpten taraftarlar için yapılan açıklamada yeni sezon formalarının kısa süre içerisinde GFK Store mağazasından satışa çıkarılacağı da duyuruldu. - GAZİANTEP