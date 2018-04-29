Gazişehir Gaziantep'ten Birlik Çağrısı

Spor Toto 1. Ligi'nin bitimine 1 hafta kalma play-off oynamayı garantileyen Gazişehir Gaziantep'in oyuncuları beraberlik çağrısında bulundu.

Defans oyuncusu Özgür Özkaya, yaptığı açıklamada, sezona şanssızlıklar nedeniyle istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

Takımla ilgili 'küme düşerler' diyenlerin bile olduğunu anımsatan Özkaya, "Ama arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi hep sahaya yansıttık. Halen ikinci yarıda alınan sonuçlara göre lider takım biziz. Oynayan, oynamayan hepimiz bu şehir için savaşıyoruz. Bundan sonra üç final maçımız var. Gün, birlik, beraberlik ve destek günü. Savaşacağız ve başaracağız. Yeter ki Gaziantep halkı kötü anlarımızda da yanımızda olsun ve hep beraber tüm Türkiye'ye gücümüzü bir kez daha gösterip Süper Lig'e çıkalım." diye konuştu.

Tecrübeli savunma oyuncusu Yasin Palaz da takımdaki herkesin yüreğiyle oynadığını belirtti.

Gazişehir Gaziantep'te isim ayırt etmeksizin iyisiyle kötüsüyle tüm sonuçlara hep beraber imza attıklarını aktaran Palaz, şöyle konuştu:

"Gaziantep şehrinin Süper Lig'de olması için 3 maçta yine hep beraber elimizden geleni yapacağız. Play-off şehrimize hayırlı olsun."