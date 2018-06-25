Gazişehir Gaziantep'te Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Rıdvan Şimşek ile anlaştı.

Gazişehir Gaziantep'te Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Rıdvan Şimşek ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sivasspor'da forma giyen Rıdvan Şimşek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, sağ bek mevkisinde forma giyen Rıdvan'ın daha önce Sivasspor dışında Karabükspor, Gaziantepspor, Elazığspor ve Antalyaspor formalarını terlettiği hatırlatıldı.

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