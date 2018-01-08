Gazişehir Gaziantep'te Muhammet Reis ile Yollar Ayrıldı

TFF 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, takım kaptanı Muhammet Reis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu Muhammet Reis'in sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek "1,5 yıldır takımımızın formasını başarıyla terleten ve kaptanlık görevini yapan Muhammet Reis'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

- Gaziantep