Gazişehir Gaziantep'te Bir Ayrılık Daha

Son iki günde iki önemli golcüsüyle yollarını ayıran Gazişehir Gaziantep bir diğer forvet Ermin Zec ile de yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Ermin Zec ile yollarımız ayrılmıştır. Ermin Zec'e takımımıza olan katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Gazişehir Gaziantep'e 2017-2018 sezonu başında Karabükspor'dan transfer olan Ermin Zec geçtiğimiz yıl ligde ve kupada oynadığı 14 maçta bir gol atma başarısı göstermişti.

Öte yandan Gazişehir Gaziantep'in geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken ve fazla forma şansı bulamayan bir diğer futbolcusu Adama Ba ise sürpriz bir şekilde takımdan ayrılarak Giresunspor'a transfer oldu. - GAZİANTEP