Gazişehir Gaziantep'te 2 Futbolcuyla Yollar Ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sözleşmeleri sona eren Pierre Webo ve Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın formasını giyen ve sözleşmeleri sona eren Webo ve Sinan Osmanoğlu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, iki futbolcuya bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi.

Açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo için şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'de ve uluslararası futbol seviyesinde adını altın harflerle futbolseverlerin zihnine yazdırmayı başaran Pierre Webo, hem sıcakkanlılığı, hem futbolculuğu, hem de karakteriyle Gaziantep futbolunun da unutulmayacak isimleri arasına girerek taraftarlarımızında sevgilisi haline gelmişti. Hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir insan olan Pierre Webo'ya emek ve katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."