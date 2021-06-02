Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 16 Haziran'da yapılacak
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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 16 Haziran'da yapılacak

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 16 Haziran'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu, 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu, 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan pandemi kuralları neticesinde daha önce ertelenen genel kurul tarihi yeniden belirlendi.

Buna göre genel kurul, 16 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de kulüp tesislerinde yapılacak.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul 23 Haziran'a ertelenecek. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 16 Haziran'da yapılacak - Haberler Spor
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