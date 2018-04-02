Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi
Stat: Gaziantep
Hakemler: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Adama (Dk.75 Himmet Ertürk), Del Valle (Dk. 90 Murat Ceylan), Gökhan Alsan, Segbefia (Dk.46 Serdar Deliktaş), Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Özgür Can Özcan, İsmail Konuk
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Adil Demirbağ, Aires (Dk. 62 Sergiy Politylo), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Mendy (Dk. 82 Aydın Yılmaz), Atabey Çiçek
Gol: Dk. 78 Özgür Can Özcan (penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 48 Atabey Çiçek, Dk. 64 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 83 Yasin Palaz, Dk. 90 Özgür Can Özcan, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)
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