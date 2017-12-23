Gazişehir Gaziantep: 1 - Çaykur Rizespor: 2

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.

Gazişehir Gaziantep: 1 - Çaykur Rizespor: 2

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor,  deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Utku Tunavelioğlu

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Mustafa  Sami Can Keskin (Dk. 88 Ali Aytemur), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Muhammed  Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu, Özgür Can Özcan, Webo (Dk. 36 Okan  Derici)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci,  Saadane, Ümit Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 Süleyman Koç), Lincoln (Dk. 57 Recep  Niyaz), Özgür Çek (Dk. 77 Ozan Papaker), Orhan Ovacıklı, Samudio

Goller: Dk. 12 Samudio, Dk. 86 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 32  Mustafa Sami Can Keskin (Gazişehir Gaziantep

Sarı kartlar: Dk. 44 Orhan Ovacıklı, Dk. 72 Recep Niyaz (Çaykur  Rizespor), Dk. 52 Özgür Özkaya, Dk. 56 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep)

Kaynak: Skorer

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