Gazişehir Gaziantep: 1 - Çaykur Rizespor: 2
TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.
TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yendi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Utku Tunavelioğlu
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Mustafa Sami Can Keskin (Dk. 88 Ali Aytemur), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu, Özgür Can Özcan, Webo (Dk. 36 Okan Derici)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Saadane, Ümit Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 Süleyman Koç), Lincoln (Dk. 57 Recep Niyaz), Özgür Çek (Dk. 77 Ozan Papaker), Orhan Ovacıklı, Samudio
Goller: Dk. 12 Samudio, Dk. 86 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Mustafa Sami Can Keskin (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 44 Orhan Ovacıklı, Dk. 72 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Özgür Özkaya, Dk. 56 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep)