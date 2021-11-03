Gaziemir'in şampiyon taekwondocuları

Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Yalçınkaya, Avrupa Şampiyonasında milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. Belediyenin 3'lü senkron takımı ile pair takımı da ülke üçüncüsü oldu.

Katıldığı turnuvalardan derecelerle dönen Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvada da rakiplerini geride bıraktı. Türkiye Taekwondo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında ter döken Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, ülke şampiyonu oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Volkan Yalçınkaya, Portekiz'de yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Milli Takımıyla birlikte uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza atmaya hedefliyor.

Türkiye üçüncülüğü

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında 3'lü senkron takımı olarak mücadele veren belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Hüseyin Emre Şıvgınkıran poomsae kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Vatan Şekerci ile Damla Şıvgınkıran'ın yer aldığı pair takımı da Türkiye 3.'sü oldu. Turnuvada ter döken belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı. Milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Ankara'da düzenlenen ve 204 spor kulübünden yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında madalyaları toplayan taekwondocular, yeşil beyaz renkleri taşıyan formalarıyla şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı.

Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonası

Belediye sporcuları; antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik yönetiminde çalışmalarına haftanın altı günü ESBAŞ Spor Salonunda devam ediyor. Şampiyonadan dereceyle dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden sporcular, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Taekwondonun kendilerine özgüven, disiplin, hayata karşı güçlü bir duruş ve yeni arkadaşlıklar kazandırdığını söyleyen sporcular, gençlerin ve özellikle çocukların bilinçli bir şekilde spor yapmaları önerisinde bulunuyor. Spor yapmanın eğitim hayatlarına engel olmadığının altını çizen sporcular, taekwondonun kendilerine kazandırdıkları özgüven ve disiplin sayesinde okulda da daha başarılı olduklarını dile getiriyor.

"Desteğimiz artarak sürecek"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, sporcuları kazandıkları başarılar nedeniyle kutladı. Gaziemir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel olarak her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Başkan Arda, "Kulübümüz bünyesindeki sporcuların aldığı bu madalyalar göğsümüzü kabartıyor. Gençlere örnek oluyor. Çok çalışma ve azmin sonunda şampiyon olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Spora olan desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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