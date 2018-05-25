Gaziantepspor'dan Kulüp Üyelerine Aidat Çağrısı

Gaziantepsor'da yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu önümüzdeki sezona yönelik çalışmalarına başlarken kulüpten üyelere aidat çağrısı geldi.

Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve toparlanmaya çalışan kırmızı-siyahlı ekipten Başkan Hasan Şahin imzasıyla yapılan açıklamada, "Değerli Kongre Üyeleri ve Sevgili Taraftarlarımıza Duyuru, Kulübümüzde Delege ve Üye olanların 1 Haziran Cuma 2018 tarihine kadar üyelik aidatlarını yatırmalarını rica ediyoruz. Aksi halde gerekli ödemeleri yapmayanların Gaziantepspor Kulübü Üyelikleri silinecektir" denildi. - GAZİANTEP