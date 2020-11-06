Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçında İzmir depremi sonrası enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda ile 3 yaşındaki Elif, unutulmadı.

Gaziantepli futbolculardan Beşiktaş maçında attıkları gol sonrası anlamlı sevinç.

Karşılaşmanın 44. dakikasında yıldız futbolcusu Kevin Mirallas ile 1-0 öne Antep temsilcisinde futbolcular golü Ayda ile Elif'e adadı.

GÜNLER SONRA KURTARILDILAR

Geçtiğimiz hafta, 30 Eylül Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif, 91 saat sonra ise 4 yaşındaki Ayda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.