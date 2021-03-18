Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Gaziantep, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmanın büyük bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanı kulüp yöneticileri Yusuf Demsoy ve Erhan Özmen de izledi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Malatya'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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