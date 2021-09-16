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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg2,903,23
Sert buğday ( İç Anadolu )Kg2,873,08
Ekmeklik buğdayKg2,462,77
Çakır arpaKg2,532,55
Beyaz arpaKg2,492,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,70
MısırKg2,532,54

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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