Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,923,30
Sert Buğday (İç Anadolu)Kg2,903,15
Ekmeklik buğdayKg2,462,73
Çakır arpaKg2,582,59
Beyaz arpaKg2,552,57
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,9010,00
MısırKg2,452,47

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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