Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|2,92
|3,30
|Sert Buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,90
|3,15
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,46
|2,73
|Çakır arpa
|Kg
|2,58
|2,59
|Beyaz arpa
|Kg
|2,55
|2,57
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,90
|10,00
|Mısır
|Kg
|2,45
|2,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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