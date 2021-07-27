Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında çıtlak kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 72,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında çıtlak kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 72,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|72,50
|72,50
|Zeytinyağı (natürel)
|Kg
|23,30
|23,30
|Dana eti (karkas)
|Kg
|42,00
|42,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|52,00
|52,00
|Buğday
|Kg
|2,35
|2,81
|Arpa
|Kg
|2,35
|2,39
|Kepek (buğday)
|Kg
|2,10
|2,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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