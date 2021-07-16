Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-172 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-172 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg47,5051,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,5082,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00172,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg102,00131,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg122,00130,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg102,00140,00
Kırmızı pul biber Kg16,0022,50
Nane (kuru)Kg13,6018,70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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