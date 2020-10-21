Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

21.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:20
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,90-146,41 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,90-146,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,0043,24
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0081,33
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,90146,41
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0095,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg72,0072,00
Ceviz içi Kg64,6666,00
Badem içi (tatlı)Kg66,6766,67

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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