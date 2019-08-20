20.08.2019 11:20

Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 38,50 42,10 Antep fıstığı (kavlak) Kg 42,95 44,18 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 42,00 48,00

Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 140,00 140,00 Ay çekirdeği (iç) Kg 5,20 5,80 Soya kabuğu Kg 0,80 0,80 Mercimek (iç) Kg 3,47 3,89 Buğday Kg 1,31 1,64 Bulgur (kepekli) Kg 0,74 0,90

Bulgur (pilavlık) Kg 2,37 2,37 Pirinç (dökme) Kg 4,42 5,36 Pirinç (baldo) Kg 5,14 5,14

Zeytin yağı (ham) Kg 10,00

10,00



Kaynak: AA