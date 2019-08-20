Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
20.08.2019 11:20
Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,50
|42,10
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|42,95
|44,18
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|42,00
|48,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|140,00
|140,00
|Ay çekirdeği (iç)
|Kg
|5,20
|5,80
|Soya kabuğu
|Kg
|0,80
|0,80
|Mercimek (iç)
|Kg
|3,47
|3,89
|Buğday
|Kg
|1,31
|1,64
|Bulgur (kepekli)
|Kg
|0,74
|0,90
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,37
|2,37
|Pirinç (dökme)
|Kg
|4,42
|5,36
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,14
|5,14
|Zeytin yağı (ham)
|Kg
|10,00
|10,00
Kaynak: AA