Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|4,45
|4,90
|Ekmeklik buğday
|Kg
|3,85
|4,25
|Çakır arpa
|Kg
|3,65
|3,70
|Beyaz arpa
|Kg
|3,50
|3,55
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,50
|13,00
|Mısır
|Kg
|3,50
|3,55
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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