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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg

4,454,90
Ekmeklik buğdayKg

3,854,25
Çakır arpaKg

3,653,70
Beyaz arpaKg

3,503,55
Kırmızı kabuklu mercimekKg

12,5013,00
MısırKg

3,503,55

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AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri

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